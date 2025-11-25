Perdite, sui conferimenti restrizioni penalizzanti
Le limitazioni introdotte rischiano di travolgere operazioni prive di intento elusivo
Il recente intervento normativo su conferimento di azienda e perdite offre lo spunto per alcune considerazioni su di una misura che dovrebbe assicurare coerenza con il regime di circolazione delle perdite infragruppo in base all’articolo 177-ter del Tuir. L’obiettivo del neointrodotto comma 5-ter dell’articolo 176 del Tuir è chiaro: applicare la limitazione al riporto delle perdite della conferitaria equiparandola alla beneficiaria di una scissione.
La coerenza concettuale di tale equiparazione è, ...
Correlati
Alberto Russo, Leo De RosaDottrina