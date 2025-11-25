Il rimborso chilometrico riaddebitato in base alle tabelle Aci entra nella base imponibile
Per chi applica il regime ordinario solo il ricarico analitico evita la tassazione. Nel caso dei forfettari il quadro non è cambiato: tutti i rimborsi sono tassati, con la sola esclusione delle spese anticipate
I rimborsi delle spese addebitate al committente sono esclusi dalla formazione della base imponibile solo se il riaddebito è analitico. I rimborsi chilometrici parametrati alla distanza percorsa e a tariffa sono privi di questo requisito. Con la risposta a interpello 270/2025 (si veda il precedente articolo «Professionisti, nel reddito i rimborsi chilometrici»), l’agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul regime fiscale dei rimborsi chilometrici addebitati al committente ai fini della...