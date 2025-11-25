Il rimborso chilometrico riaddebitato in base alle tabelle Aci entra nella base imponibile

I rimborsi delle spese addebitate al committente sono esclusi dalla formazione della base imponibile solo se il riaddebito è analitico. I rimborsi chilometrici parametrati alla distanza percorsa e a tariffa sono privi di questo requisito. Con la risposta a interpello 270/2025 (si veda il precedente articolo «Professionisti, nel reddito i rimborsi chilometrici»), l’agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul regime fiscale dei rimborsi chilometrici addebitati al committente ai fini della...

