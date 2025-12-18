Crisi d’impresa, l’accordo transattivo nella composizione negoziata

Sulla base del recente documento pubblicato dal Cndcec nel novembre 2025, emergono le principali criticità dell’accordo transattivo con l’Erario nella composizione negoziata della crisi, disciplinato dall’articolo 23, comma 2 bis, Ccii: dalla frammentazione dell’ambito oggettivo all’elevato carico informativo, fino all’assenza di strumenti per superare il dissenso dell’Erario, che ne hanno sinora limitato la diffusione. Le prime evidenze empiriche confermano infatti un ricorso molto ridotto all’accordo transattivo, suggerendo la necessità di una revisione della disciplina affinché l’istituto possa assumere un ruolo effettivo nella gestione anticipata della crisi d’impresa.
L’accordo transattivo
L’accordo transattivo con l’Erario inserito nell’alveo della composizione negoziata della crisi, ai sensi dell’articolo 23, comma 2 bis, Ccii, costituisce un modulo negoziale dotato di una propria identità sistematica, distinto – tanto sul piano teleologico quanto su quello strutturale – dalle fattispecie di transazione fiscale previste nell’ambito delle procedure concorsuali maggiori. L’istituto, infatti, non opera in funzione di regolazione collettiva dell’indebitamento né si colloca entro un modello...