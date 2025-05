Dazi, ecco quanto costano alle imprese e l’impatto sul conto economico

In un contesto di tensioni geopolitiche e politiche protezionistiche, l’introduzione o l’aumento dei dazi può influenzare significativamente i margini aziendali e la competitività. L’analisi proposta utilizza un modello semplificato, basato su formule parametriche e il tool specifico “Break even point 2025”, per valutare e simulare l’effetto dei dazi sul conto economico aziendale. Per comprendere gli effetti, occorre formulare scenari e l’articolo ne delinea due: da un lato illustra come un venditore italiano potrebbe adattarsi all’introduzione di un dazio del 20% sulle esportazioni negli Stati Uniti per rimanere competitivo, dall’altro come potrebbe reagire qualora dovesse sopportare dazi in entrata, esplorando le implicazioni per i costi, la domanda e i margini di profitto.