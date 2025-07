Regime impatriati, rapporti sospesi senza effetti sul periodo di non residenza

L’agenzia delle Entrate conferma, con la risposta n. 142/2025, la tesi secondo cui la sospensione del rapporto di lavoro con il datore italiano, presso cui il dipendente impiegato all’estero tornerà a svolgere la propria attività lavorativa, non incide sul computo del periodo minimo di non residenza richiesto per accedere al regime impatriati, che resta fissato in tre periodi d’imposta.