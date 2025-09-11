De Nuccio: «Con le nuove regole il nostro ruolo si conferma centrale nell’economia»
L’intervista al presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili
La voce del presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti Elbano de Nuccio, qualche minuto dopo la notizia che al Consiglio dei ministri era stata approvata la legge delega sulla professione, comunica gioia ed emozione. Quella stessa che mette nero su bianco nelle prime righe del comunicato stampa, diffuso qualche ora dopo. «Quella di oggi è una nuova giornata che non esito a definire storica per la nostra professione. Dopo l’approvazione, nei mesi scorsi, delle norme che perimetrano...