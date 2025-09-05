Decreto fiscale: la conversione in legge – Terza parte
Nella Gazzetta Ufficiale 177 del 1° agosto 2025 è stata pubblicata la legge 108/2025 di conversione del Dl 84, in vigore dal 2 agosto 2025, che, tra le altre, introduce il ravvedimento speciale a cui possono optare i soggetti Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio 2025 e 2026.
Il ravvedimento speciale per gli aderenti al Cpb 2025 e 2026
