“Decreto Omnibus”: la conversione in legge
In Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025, è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025, così detto “Decreto Omnibus”, legge n. 118 dell’8 agosto 2025 in vigore dal 10 agosto 2025 che, fra le altre, introduce disposizioni in materia di tempestività del pagamento dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale
Superbonus e edifici colpiti da eventi sismici
