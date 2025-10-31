Definizione agevolata, lite estinta già dopo la prima rata
Nella domanda il debitore deve indicare la pendenza della controversia e assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso
Sono rottamabili anche le partite in contenzioso ma in questo caso l’estinzione del giudizio si ottiene già con il pagamento della prima rata. Il disegno di legge di Bilancio 2026, nel regolare la rottamazione quinquies, ha recepito la disposizione interpretativa dettata in materia di rottamazione quater (articolo 12-bis del Dl 84/2025).
Sotto il profilo...