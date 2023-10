Delega unica valida per quattro anni di Giorgio Gavelli









Sarà sufficiente un’unica delega all’intermediario abilitato per accedere, per conto del cliente, a tutti i servizi resi disponibili dall’agenzia delle Entrate e dall’agenzia delle Entrate-Riscossione. È quanto prevede l’articolo 21 della bozza di decreto legislativo attuativo della riforma fiscale approvato dal Consiglio dei ministri (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), venendo incontro alle esigenze di razionalizzazione e semplificazione espresse dai professionisti. Ad oggi, infatti, per ogni attività...