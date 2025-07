Split payment, salvaguardia sugli errori

Partenza morbida per l’uscita dal regime dello split payment per le società quotate e per i loro fornitori con effetto dal 1° luglio 2025. Nel passaggio in prima lettura alla Camera, la conversione del decreto fiscale (Dl 84/2025), che ha abrogato la lettera d) del comma 1-bis dell’articolo 17-ter del Dpr 633/1972, aggiunge al comma 2 dell’articolo 10 del Dl 84/2025 una clausola di salvaguardia per cui, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale, viene riconosciuta...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi