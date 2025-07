Dopo il concordato resta l’Isa a fini statistici

Isa del periodo d’imposta 2024 obbligatorio anche per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025. La circolare 11/E/2025 relativa agli Isa del periodo 2024 conferma che, per tali contribuenti, ancorché rilevi l’esclusione dall’applicazione degli Isa e l’obbligo di sola presentazione ai fini statistici, sarà comunque necessario compilare senza eccezioni il modello previsto.

In tal caso, quindi, non ci si potrà esimere, come ordinariamente avviene per i soggetti esclusi...