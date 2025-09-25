Adempimenti

Deposito atti societari: domanda in anticipo per la «data certa»

Nuovi orientamenti relativi al deposito di atti societari presso il Registro delle imprese presentati da Unioncamere e Notariato

di Angelo Busani

Otto nuovi orientamenti relativi al deposito di atti societari presso il Registro delle imprese, di recente pubblicati, sono il frutto della prosecuzione del lavoro svolto da Unioncamere e Consiglio nazionale del notariato al fine di standardizzare i comportamenti occorrenti in relazione a particolari pratiche societarie.

Adempimenti con «data certa»

Spesso vi è la necessità che l’iscrizione di un atto non abbia una data casuale, dipendente dal carico di lavoro del Registro delle imprese, ma avvenga in una data precisa: si pensi...

Gli ultimi contenuti di Adempimenti