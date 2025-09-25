Deposito atti societari: domanda in anticipo per la «data certa»
Nuovi orientamenti relativi al deposito di atti societari presso il Registro delle imprese presentati da Unioncamere e Notariato
Otto nuovi orientamenti relativi al deposito di atti societari presso il Registro delle imprese, di recente pubblicati, sono il frutto della prosecuzione del lavoro svolto da Unioncamere e Consiglio nazionale del notariato al fine di standardizzare i comportamenti occorrenti in relazione a particolari pratiche societarie.
Adempimenti con «data certa»
Spesso vi è la necessità che l’iscrizione di un atto non abbia una data casuale, dipendente dal carico di lavoro del Registro delle imprese, ma avvenga in una data precisa: si pensi...