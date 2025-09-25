Spese sanitarie 2025 con invio annuale: niente scadenza entro il 30 settembre
Faq delle Entrate: la nuova scadenza per l’invio dei dati relativi all’anno 2025 sarà fissata con decreto del ministero dell’Economia e ne sarà data evidenza sul portale del Sistema tessera sanitaria
Spese sanitarie 2025 con termine di trasmissione annuale. Niente scadenza quindi entro martedì 30 settembre. A fornire un chiarimento (atteso dagli operatori interessati dalla trasmissione e dai professionisti che li assistono) è l’agenzia delle Entrate con una faq datata 24 settembre.
La precisazione nasce dalla modifica arrivata con il decreto correttivo...
