Lazio, Piemonte e Toscana, stop ai fondi senza polizza catastrofale
Obbligo di assicurazione contro le calamità naturali per Pmi e micro imprese. Contributi a fondo perduto per la competitività e la transizione green e tech
Incentivi regionali subordinati alle polizze catastrofali. Sempre più regioni stanno vincolando l’accesso a contributi, bandi e agevolazioni economiche alla stipula obbligatoria di assicurazioni contro eventi estremi, come alluvioni, terremoti, incendi e altre calamità naturali. I primi esempi arrivano già da Piemonte, Toscana e Lazio.
Piemonte
Con una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro, la Regione Piemonte intende finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto, la transizione green e...