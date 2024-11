Distacchi e prestiti di personale entrano nel campo Iva dal 2025

Con il via libera definitivo al decreto legge salva infrazioni (Dl 131/2024), su cui il Governo ha incassato la fiducia al Senato (100 sì, 63 no e 2 astenuti), arriva con l’articolo 16-ter (introdotto durante l’esame in prima lettura alla Camera) l’abrogazione della risalente disposizione che prevedeva il mancato assoggettamento a Iva dei distacchi e dei prestiti del personale operati al puro costo. Ciò a partire dal 1° gennaio 2025 in accoglimento delle conclusioni a cui era giunta la Corte di giustizia...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi