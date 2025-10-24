Dividendi, la soglia di partecipazione al 10% penalizza la distribuzione nelle società residenti
Da chiarire il trattamento degli strumenti finanziari partecipativi che non costituiscono partecipazione al capitale
Stando allo schema di legge di Bilancio 2026, gli utili d’esercizio e le riserve di utili che saranno distribuiti dal 1° gennaio 2026 da società di capitali ed enti commerciali residenti e da società ed enti di ogni tipo non residenti potranno beneficiare della parziale esenzione oggi vigente solo se relativi a partecipazioni dirette nel capitale della società che li distribuisce pari o superiore al 10% (si veda il Sole 24 Ore del 21 ottobre).
La novità interesserà i dividendi percepiti da società...