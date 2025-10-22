Manovra 2026: le misure del disegno di legge dalle assegnazioni agevolate ai maxi-ammortamenti

La manovra da 16 miliardi messa a punto dal Governo, e attesa nelle prossime settimane all’ok del Parlamento, stanzia 4 miliardi di euro per i maxi-ammortamenti, archiviando l’Ires premiale e senza riproporre l’Ace, eliminata dal 2024. Tornano le assegnazioni ed estromissioni agevolate e cambia il prelievo sui dividendi. Si riduce dal 35 al 33% l’aliquota Irpef del secondo scaglione, mentre arriva la detassazione degli straordinari e si rafforza quella dei premi di produttività.



Qui di seguito la raccolta dei principali articoli pubblicati sul Sole 24 Ore e su NT+ Fisco.

