Finanza

Dividendi, la manovra stringe sui club deal

Le modifiche al regime della dividend exemption mettono a rischio la fiscalità di frequenti operazioni e strutturazioni societarie

di Alessandro Germani

La legge di Bilancio è dal 22 ottobre in Senato e non si placano le polemiche sulle nuove regole introdotte. Tra queste novità fiscali di ampia portata.

Modifiche alla dividend exemption

Le modifiche al regime della dividend exemption contenute nell’articolo 18 del disegno di legge di Bilancio, come detto attualmente all’esame parlamentare, rischiano di condizionare la fiscalità di alcune frequenti operazioni e strutturazioni...

