Pmi e banche, un nuovo equilibrio tra credito e rischi Esg

Nel sistema delle imprese italiane, caratterizzato dalla prevalenza di piccole e micro imprese, il reperimento del fabbisogno finanziario dipende ancora quasi esclusivamente dalle banche. Il rapporto con gli operatori del credito è dunque cruciale, sia per la crescita e la stabilità delle imprese, sia per le conseguenze negative che possono derivare da comportamenti scorretti e/o abusivi da parte di chi eroga o prende i finanziamenti, considerati lesivi degli interessi comuni. La recente riforma del diritto della crisi d’impresa, basata sull’approccio forward looking, richiede alle banche di individuare anticipatamente gli stati di criticità finanziaria delle imprese, per scongiurarne la degenerazione in crisi e insolvenza. Contemporaneamente, il risk management Esg diventa parte integrante del sistema di vigilanza prudenziale.