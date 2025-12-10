Accordi per l’innovazione, coperto anche il prototipo

Accordi per l’innovazione, le domande potranno essere inviate dal 14 gennaio 2026 al 18 febbraio 2026, esclusivamente tramite lo sportello online fondocrescitasostenibile.mcc.it, gestito da Mediocredito Centrale. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito, con decreto direttoriale dello scorso 27 ottobre, i termini e le modalità di presentazione delle domande. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 731 milioni di euro e una quota pari al 34% delle risorse sarà riservata ai ...

