Ricerca e sviluppo sperimentale, progetti finanziati con 731 milioni
Domande dal 14 gennaio al 18 febbraio per iniziative con costi da 5 a 40 milioni
Il mese di ottobre ha visto l’approvazione in Consiglio dei ministri del Ddl di Bilancio 2026 (ora il testo è all’esame del Senato). Il Governo introduce da una parte un incentivo destinato alle imprese che investono in beni strumentali 4.0, materiali e immateriali oltre che in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, incluso il fotovoltaico, a condizione che i componenti siano di provenienza europea. Dall’altra sembra accantonare definitivamente la proroga del piano Transizione...