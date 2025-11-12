Brevetti+, sì al rendiconto delle spese sostenute dopo l’invio della domanda
Dal 20 novembre possibile fare richiesta di contributi. La dotazione è di 20 milioni
Al Bando Brevetti+ sono ammissibili anche i brevetti originariamente intestati ai titolari e successivamente trasferiti all’impresa. Le spese potranno essere rendicontate solo se sostenute dopo l’invio telematico della domanda, mentre per quanto riguarda le attività di marketing, risultano ammissibili esclusivamente quelle di natura strategica, strettamente finalizzate alla valorizzazione economica del brevetto. Le Faq pubblicate da Invitalia chiariscono alcuni punti tecnici di rilievo in vista dell...