Autoproduzione energia, il bando per il Mezzogiorno
Obiettivo il sostegno per l’autoproduzione da fonti rinnovabili
Energia pulita
In apertura il bando promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica finalizzato a sostenere le imprese del Mezzogiorno negli investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Con una dotazione complessiva di 262 milioni di euro prevede di sostenere le imprese nella produzione di energia pulita per il proprio fabbisogno, riducendo i costi energetici, e contribuire all’obiettivo nazionale di decarbonizzazione. Possono accedere all’incentivo le imprese di qualsiasi...