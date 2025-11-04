Finanza

Pericolo effetto domino: rischio di discriminazione inversa nella tassazione

Due binari per società estere cui non si applica la Direttiva madre-figlia e quelle residenti

di Michele Dimonte e Stefano Grilli

Possibile effetto domino dalla modifica al regime di tassazione dei dividendi prevista dal disegno di legge di Bilancio 2026 in relazione alle partecipazioni portfolio (inferiore al 10%). L’intervento, che mette in discussione uno dei capisaldi del nostro sistema tributario, cioè la rimozione della doppia imposizione economica sugli utili societari, potrebbe obbligare il legislatore a nuove misure per evitare arbitraggi tra capital gain e dividendi, ovvero possibili forme di discriminazione inversa...

