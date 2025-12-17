Dividendi, paracadute per salvare l’esenzione nel conferimento
Opportuno collocare un valore oltre i 500mila euro anche in caso di capital gain. Non c’è abuso del diritto perché è un legittimo risparmio d’imposta
Nuove regole per la esenzione di dividendi e plusvalenze, scatta l’intreccio con i valori indicati nei conferimenti a realizzo controllato di azioni quotate. Dopo le modifiche contenute negli emendamenti in votazione alla legge di Bilancio, che introducono una soglia di 500.000 euro di valore fiscale per usufruire della Pex, è opportuno, se il conferimento riguarda azioni al di sotto del 5%, collocare il valore di conferimento ad almeno 500.000 euro anche laddove ciò comporti tassazione del capital...