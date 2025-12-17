Iperammortamento con vincolo made in Ue
Applicazione in salita per l’origine soprattutto sui beni immateriali
L’emendamento governativo all’articolo 94 della legge di Bilancio 2026 riscrive l’iperammortamento operando una scelta di fondo: privilegiare l’estensione temporale della misura rispetto all’intensità del beneficio. L’orizzonte si allunga al 30 settembre 2028, ma vengono soppressi i commi 4, 5 e 6 che prevedevano la premialità per investimenti a riduzione dei consumi energetici. Una decisione comprensibile alla luce dei vincoli di finanza pubblica, che merita tuttavia una riflessione sulle implicazioni...