Cpb con importi originari dopo l’integrativa
Se non scatta la decadenza, l’adesione rimane legata a quanto concordato. In caso di impatto sul modello Isa si considera ciò che emerge dall’integrativa
In caso di presentazione di dichiarazione integrativa, se non interviene decadenza, l’adesione al concordato preventivo biennale rimane sempre vincolata agli importi originari concordati. Il rifacimento della dichiarazione presa a base per il Cpb richiede comunque la presentazione del modello Isa e il quadro P con i dati corretti. In ipotesi di opzione per il calcolo della sostituiva (sul maggior reddito concordato), il conteggio della predetta imposta deve essere effettuato, però, sulla base dell...