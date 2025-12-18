Iperammortamento, primo ok ai nuovi allegati: entra anche l’Ai avanzata
Via libera della commissione Bilancio del Senato all’emendamento. Più ampio il catalogo anche dei beni materiali 4.0
Nella seduta notturna del 17 dicembre la commissione Bilancio del Senato ha approvato quattro emendamenti identici all’articolo 94 del Ddl bilancio 2026 (A.S. 1689), a prima firma Romeo (94.9), Dreosto (94.46), Paroli (94.47) e Patuanelli (94.48). L’approvazione multipla riflette la convergenza trasversale sul testo concordato con il Mimit.
Il contenuto normativo
Gli emendamenti sostituiscono il rinvio agli allegati A e B della legge 232/2016 con nuovi allegati annessi alla legge di bilancio 2026, aggiornati allo stato ...