Prima casa, il preliminare non salva il bonus
Riacquisto entro 12 mesi per evitare la decadenza dopo la vendita
Non evita la decadenza dall’agevolazione prima casa chi vende l’abitazione prima del decorso di un quinquennio dalla data di acquisto e non compra un’altra prima casa entro un anno dalla vendita infraquinquennale. Nemmeno è sufficiente stipulare un contratto preliminare nel corso del periodo annuale successivo alla vendita e inoltre sarebbe fuori termine chi bensì stipulasse un contratto definitivo ma dopo il decorso di un anno, seppure entro un biennio.
È quanto l’agenzia delle Entrate afferma nella...