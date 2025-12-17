Prima casa, il preliminare non salva il bonus

Non evita la decadenza dall’agevolazione prima casa chi vende l’abitazione prima del decorso di un quinquennio dalla data di acquisto e non compra un’altra prima casa entro un anno dalla vendita infraquinquennale. Nemmeno è sufficiente stipulare un contratto preliminare nel corso del periodo annuale successivo alla vendita e inoltre sarebbe fuori termine chi bensì stipulasse un contratto definitivo ma dopo il decorso di un anno, seppure entro un biennio.

È quanto l’agenzia delle Entrate afferma nella...