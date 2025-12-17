Crisi d’impresa, meno incertezze fiscali su esdebitazione e sopravvenienze attive

Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 12 dicembre del Dlgs 186, viene dato il via libera al decreto attuativo della riforma fiscale che introduce, con l’obiettivo di semplificare il sistema tributario, misure per Terzo settore, sport, Iva e crisi d’impresa. Proprio su quest’ultimo aspetto assume rilievo l’intervento sulla detassazione delle sopravvenienze attive, tramite una norma di interpretazione autentica dell’articolo 88, comma 4-ter, Tuir, che chiarisce gli istituti concorsuali ammessi alla non imponibilità.
Premessa. L’impatto della riforma fiscale sulla disciplina della crisi d’impresa
Il Dlgs 186 del 4 dicembre scorso, pubblicato nella GU del 12 dicembre, introduce - in attuazione della Delega fiscale (legge 111/2023) - una serie di interventi riguardanti il Terzo settore, il mondo dello sport, l’imposta sul valore aggiunto e la disciplina della crisi d’impresa.
Sebbene eterogenei, tali interventi condividono un fil rouge ben riconoscibile, ovvero semplificare e razionalizzare la disciplina tributaria applicabile ai settori richiamati.
Tra gli aspetti più rilevanti, il decreto interviene...
Lavoro dipendente, come fare il conguaglio di fine anno
di Michele Meroni, Sabino Piattone e Claudio Sabbatini