Cessione beni strumentali: addio alle plusvalenze a rate
Tassazione immediata anche per le immobilizzazioni finanziarie senza Pex. Resta dilazionabile il prelievo su plusvalori derivanti da cessioni di azienda o rami
Dal 2026 stop alla rateizzazione delle plusvalenze sui beni strumentali materiali e immateriali, mentre sono fatte salve quelle su aziende e rami d’azienda e quelle conseguite dalle società sportive professionistiche. È la novità prevista dall’emendamento alla legge di Bilancio 2026, che riscrive l’articolo 86, comma 4 del Tuir in un’ottica ancora più restrittiva, finanziariamente, rispetto all’articolo 15 del disegno di legge di ottobre 2025. Tassazione immediata anche per le plusvalenze realizzate...