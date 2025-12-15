Dividendi, doppio passaporto per la tassazione agevolata
La partecipazione diretta nel capitale non dovrà essere sotto il 5 per cento. In alternativa il valore fiscale dovrà essere non inferiore a 500mila euro
La misura che colpisce la distribuzione dei dividendi a corrisposti a società, soggetti imprenditori e società di persone viene fortemente disinnescata dagli emendamenti in votazione in commissione Bilancio al Senato. Vediamo in che modo e con quali riflessi.
L’attuale testo dell’articolo 18 del Ddl di bilancio va a modificare l’articolo 59 del Tuir in relazione al reddito d’impresa e l’articolo 89 per la tassazione dei dividendi dei soggetti Ires. Fino ad oggi tale tassazione è sempre stata parziale...