Incrocio dei dati per recuperi sprint dell’Iva non dichiarata
Liquidazione automatica con informazioni di fatture e scontrini elettronici. I modelli presentati senza i quadri necessari a liquidare le imposte dovute sono equiparati alle omesse dichiarazioni
L’omessa dichiarazione Iva può comportare l’automatica liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio entro il termine ordinario dell’accertamento. Il Ddl di Bilancio prevede alcune misure di contrasto agli inadempimenti in materia Iva. In particolare, l’articolo 25 prevede l’aggiunta dell’articolo 54-bis.1 nel Dpr 633/1972 che detta nuove regole per i casi di omessa dichiarazione.
La nuova procedura consente all’agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, di liquidare l’...