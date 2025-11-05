Nuova Transizione 5.0: piano subito operativo, più tempo per investire
Sarà evitato il decreto attuativo. Allo studio estensione triennale o almeno fino a settembre 2027 e una possibile clausola made in Eu
Il disegno di legge di bilancio ha rivoluzionato gli incentivi per gli investimenti delle imprese noti come piano “Transizione 5.0”. Il nuovo programma elaborato dal ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit), e basato sui maxi-ammortamenti in sostituzione dei crediti d’imposta, richiede però diversi punti da sistemare con emendamenti in Parlamento.
1. Corsa contro il tempo per partire a gennaio
Le norme inserite in manovra fanno riferimento a un decreto attuativo che il ministero delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il ...
