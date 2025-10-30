Marchi, i limiti alla deduzione risparmiano l’Irap

Soggetti Ias, gli ammortamenti in diciottesimi su marchi, avviamenti e attività immateriali a vita utile indefinita saranno deducibili solo nei limiti di quanto già imputato a conto economico a titolo di svalutazione. È la novità introdotta in via sperimentale per il solo periodo d’imposta 2026 (per i soggetti con esercizio con anno solare) dall’articolo 32, comma 1, lettera c, del disegno di legge di Bilancio 2026, ma non per l’Irap: la deroga è stabilita solo rispetto al Tuir e in tal senso depone...

