Estromissione in contabilità entro maggio
Va annotata la destinazione alla sfera personale. Perfezionamento in Redditi
Entro il 31 maggio 2026 bisognerà annotare in contabilità l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, ma in realtà il comportamento concludente che rileva è la compilazione degli appositi campi della dichiarazione dei redditi.
Il Ddl di Bilancio 2026 ha riproposto, senza modifiche, la disciplina dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’impresa individuale, già contenuta, da ultimo, nella legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024). Le condizioni per accedervi sono...