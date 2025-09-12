Dogane, la dichiarazione di esportazione è prova di imbarco

La circolare 24/D/2025 dell’agenzia delle Dogane (si veda il precedente articolo «Manifesto di partenza per provviste e dotazioni») segna un punto di svolta nell’interpretazione delle norme relative all’esenzione Iva per provviste e dotazioni di bordo, sancita dall’articolo 8-bis del dpr 633/1972. Con esso si conferma che la dichiarazione di esportazione, in linea con gli articoli 61 e 63 del dlgs 141/2024, costituisce prova di imbarco valida ai fini dell’esonero fiscale. L’ufficializzazione di tale...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi