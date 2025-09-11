Fotovoltaico, il bonus 5.0 passa dalla comunicazione al gestore di rete
Il completamento dell’investimento è rilevante per maturare il credito d’imposta. Senza la formalizzazione il Fisco può contestare l’intero beneficio
Il Piano Transizione 5.0, disciplinato dal Dm 24 luglio 2024, introduce un requisito formale che molte imprese rischiano di sottovalutare: la comunicazione obbligatoria al gestore di rete diventa elemento essenziale per considerare completato l’investimento in impianti fotovoltaici e, conseguentemente, per accedere al credito d’imposta.
Il nodo interpretativo
Quando si può dire che un impianto fotovoltaico sia effettivamente «completato»? La domanda, apparentemente banale, nasconde insidie significative. L’articolo 4 del...