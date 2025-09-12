Doppio binario per correggere gli errori
Integrativa per modificare i dati del calcolo dell’imposta a credito o a debito liquidata. Chance ravvedimento se l’errore ha riguardato un versamento
Doppio binario per rettificare versamenti e rimborsi di chi presenta il 730: dichiarazione integrativa per correggere i dati del calcolo dell’imposta a credito o a debito liquidata nel 730 già presentato; credito da compensare o rimborsare, oppure ravvedimento operoso, se l’errore ha riguardato un versamento (rispettivamente, in eccesso o in difetto) eseguito con F24.
La correzione di errori nei crediti e debiti di imposta, infatti, segue procedure differenziate a seconda che si tratti di correggere...