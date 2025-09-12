Produzione di vegetali in immobili, doppia mossa con la rendita catastale maggiore del reddito

Se la rendita catastale degli immobili utilizzati per produrre vegetali è maggiore rispetto al reddito dominicale, il contribuente è tenuto a esporre in dichiarazione la rendita catastale aumentata del 5% e divisa per il coefficiente «2,34». In questo modo, sono neutralizzate le rivalutazioni dell’80% e del 30% che sono calcolate in via automatizzata dai software di compilazione. La precisazione è contenuta nella circolare 12/E/2025 e nei giorni scorsi, l’agenzia delle Entrate ha aggiornato i software...

