Errori contabili, sulla rilevanza un doppio livello di verifica

Lo schema di decreto correttivo Irpef Ires approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 14 luglio interviene con alcune disposizioni sul trattamento fiscale della correzione di errori contabili contenuta nell’articolo 83 del Tuir.

In particolare, qui ci soffermiamo sul concetto di errori rilevanti e non rilevanti: per quelli rilevanti...