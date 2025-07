La rilevanza influenza le decisioni economiche

A seguito delle modifiche dello schema di decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 14 luglio la correzione degli errori contabili a partire dal 2025 riguarda solo quelli non rilevanti. Mentre per quelli rilevanti si dovrà continuare a utilizzare la dichiarazione integrativa.

La scelta del legislatore presuppone l’individuazione dell’errore, ovvero di quello non rilevante che consente la correzione in bilancio, a differenza di quello rilevante che invece necessita di un’integrativa...