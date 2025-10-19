Controlli e liti

Fabbricati, ruralità negata se manca l’abilitazione al momento dell’istanza

Via libera all’attività agrituristica concesso dopo la presentazione del Docfa

Vanni Fusconi e Giorgio Gavelli

Affinché ad un fabbricato strumentale possa essere riconosciuto il requisito della ruralità, mediante l’inserimento in visura della relativa annotazione, è necessario che vengano rispettati i requisiti previsti dall’articolo 9, comma 3-bis, del Dl 557/1993 fin dalla data di presentazione della dichiarazione catastale (Docfa). A queste conclusioni è giunta la Cgt di Modena che, con la sentenza 250/03/2025 (presidente e relatore Aponte), ha negato il requisito ad un fabbricato poiché al momento della...

