Immobili in leasing, imposte fisse per l’opzione di riscatto anche se è anticipata
La norma agevolativa non fa riferimento al momento in cui il riscatto deve essere esercitato
L’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’ipotesi di una cessione conseguente ad esercizio dell’opzione di acquisto da parte dell’utilizzatore di contratto di locazione finanziaria ed avente per oggetto l’immobile concesso in locazione finanziaria, si applica indipendentemente dal momento in cui l’opzione è esercitata e, quindi, anche in caso di esercizio anticipato della medesima. È quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di...
Correlati
Corte di Giustizia Tributaria