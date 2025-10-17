Immobili in leasing, imposte fisse per l’opzione di riscatto anche se è anticipata

L’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’ipotesi di una cessione conseguente ad esercizio dell’opzione di acquisto da parte dell’utilizzatore di contratto di locazione finanziaria ed avente per oggetto l’immobile concesso in locazione finanziaria, si applica indipendentemente dal momento in cui l’opzione è esercitata e, quindi, anche in caso di esercizio anticipato della medesima. È quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di...

