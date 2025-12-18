Fatti societari neutri rispetto al fondo patrimoniale
Beni non pignorabili nel caso in cui i debiti siano sorti nella sfera societaria<b/>
È illegittima l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili devoluti in un fondo patrimoniale qualora il credito tributario per cui si procede scaturisca da debiti assunti nell’esercizio dell’attività d’impresa. Ne consegue che i beni vincolati in fondo patrimoniale non sono pignorabili nel caso in cui i debiti siano sorti nella sfera societaria, soggetto quest’ultima terzo rispetto agli interessi e ai bisogni familiari. Sono le conclusioni a cui è giunta la Corte di giustizia tributaria di primo grado...
