Fisco-contribuenti, così si conserva un rapporto sbilanciato
A fronte di maggiori poteri per il Fisco devono corrispondere adeguate prerogative di tutela
In questo periodo la «foresta pietrificata» è percorsa da evidenti “movimenti”. La «foresta pietrificata» (parafrasando la nota espressione impiegata da Giuliano Amato) è quella della disciplina dell’istruttoria tributaria laddove, invece, i “movimenti” sono quelli innescatisi nell’ordinamento per effetto della sentenza Cedu Italgomme. A tali “movimenti” sono da ascrivere, per un verso, il Ddl atto Senato 1376 in tema di rafforzamento del rispetto del domicilio e diritto di difesa del contribuente...