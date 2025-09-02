Fisco-contribuenti, così si conserva un rapporto sbilanciato

In questo periodo la «foresta pietrificata» è percorsa da evidenti “movimenti”. La «foresta pietrificata» (parafrasando la nota espressione impiegata da Giuliano Amato) è quella della disciplina dell’istruttoria tributaria laddove, invece, i “movimenti” sono quelli innescatisi nell’ordinamento per effetto della sentenza Cedu Italgomme. A tali “movimenti” sono da ascrivere, per un verso, il Ddl atto Senato 1376 in tema di rafforzamento del rispetto del domicilio e diritto di difesa del contribuente...

