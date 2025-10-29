Affitti brevi, con la manovra primo passo verso la sostenibilità
L’aumento di aliquota va visto come un primo tentativo di porre al centro dell’attenzione problemi non più differibili
Divampa la polemica sulla recente proposta del Governo di aumentare la cedolare secca sugli affitti brevi. Si parla, per questi contratti di locazione, di un incremento dell’aliquota dall’attuale 21% al 26 per cento.
La modifica troverebbe applicazione generalizzata (per i soli affitti brevi), sia nei confronti di soggetti privati che danno in locazione una o più unità immobiliari per periodi inferiori a trenta giorni consecutivi, avvalendosi di servizi di intermediazione, purché al di fuori dell’...