Perché funzioni l’Ires premiale deve essere strutturale
Potenzialità sviluppabili solo se sarà possibile programmare con certezza le strategie per investire
È arrivato il momento di pensare alla crescita. Inevitabile partire da digitalizzazione, innovazione, transizione ecologica, capitale umano.
Da tempo, dall’abolizione dell’Ace, si discute sugli interventi fiscali in grado di incidere sulla competitività e, appunto, la crescita delle imprese.
La risposta è l’Ires premiale.
Introdotta con la legge di Bilancio 2025, è stata significativamente innovata dal decreto attuativo dello scorso 8 agosto, che ha definito le regole per coordinare la disciplina con...