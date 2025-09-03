Sulla fiscalità Ue va superato il vincolo dell’unanimità
Le turbolenze internazionali degli ultimi tempi hanno almeno un pregio: si parla finalmente di imposte comunitarie e di competenza fiscale della Ue.
La grande attenzione per le evoluzioni del rapporto con gli Usa (e i suoi riflessi fiscali) ha però fatto passare sotto silenzio la presentazione del prossimo bilancio pluriennale della Ue. A lanciare il dado, lo scorso 16 giugno, il «Financial Times», a proposito dell’ipotesi circolata a Bruxelles di ampliare il perimetro applicativo della carbon tax...